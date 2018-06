Polizeipräsidium Westpfalz / Einbruchsdiebstahl

Einbruchsdiebstahl

Enkenbach-Alsenborn - In der Nacht zum 07.06.2018 ist in der Klosterstraße in eine Scheune eingebrochen worden. Hierbei wurden ein neuwertiger Rasenmäher und ein Freischneider entwendet. Hinweise auf den Täter liegen derzeit keine vor. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro.

