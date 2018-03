Polizeipräsidium Westpfalz / Einbruchsdiebstahl aus PKW

Einbruchsdiebstahl aus PKW

Kaiserslautern - Im Zeitraum vom 28.03.2018, 20:00 Uhr, bis zum 29.03.2018, 06:00 Uhr, wurden aus einem Audi A4, der in der Lothringer Dell abgestellt war, zwei Jacken entwendet. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kaiserslautern, 0631/369-2620.

