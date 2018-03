Polizeipräsidium Westpfalz / Einbrüche in Sportstätten

Einbrüche in Sportstätten

Kaiserslautern - Am Nachmittag des 28.03.2018 wurde festgestellt, dass eine Garage auf dem Sportgelände in der Reichswaldstraße aufgehebelt worden ist. Entwendet wurden eine große, massive Holzwerkbank, eine Kehrmaschine der Marke Kärcher, sowie diverses Werkzeug. Der Abtransport des Diebesgutes müsste mit einem größeren Fahrzeug, z. B. einem Kleinbus, erfolgt sein. Ebenfalls am 28.03.2018 wurden Aufbruchspuren an einem Lagerraum auf dem Sportgelände in der Erzhütter Straße festgestellt. Hier blieb es jedoch beim Versuch. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kaiserslautern, 0631/369-2250.

OTS: Polizeipräsidium Westpfalz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117683 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117683.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz

Telefon: 0631-369-1080 E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.