Polizeipräsidium Westpfalz / Eine Autofahrerin ist am ...

Eine Autofahrerin ist am Freitagnachmittag mit ihrem Pkw am Mainzer Tor gegen eine Ampel gefahren. Die Polizei sucht einen Lkw-Fahrer, der den Unfall verursacht hat.

Unfallflucht - Wer hat etwas gesehen? - Die Frau fuhr gegen 14.45 Uhr mit ihrem Auto stadtauswärts. Als sie die Kreuzung am Mainzer Tor überquerte, kam von rechts aus der Mannheimer Straße ein Lkw gefahren. Der Lastwagen bog in die Mainzer Straße ab. Dabei scherte der Lkw so weit aus, dass die Autofahrerin nach links ausweichen musste, um nicht mit dem Lastwagen zu kollidieren. Stattdessen krachte der Pkw gegen einen Ampelmast. Das Auto war so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Der Lkw fuhr ohne anzuhalten weiter.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Lastwagen geben können oder den Unfall beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

