Polizeipräsidium Westpfalz / Erneuter Polizeieinsatz wegen ...

Erneuter Polizeieinsatz wegen einer vermeintlichen Schußwaffe

Kaiserslautern - Am frühen Freitagabend hantierte ein 33 jähriger Mann aus dem südlichen Stadtgebiet mit zwei Waffen auf seinem Balkon herum, führte Zielübungen durch und rief so die Polizei auf den Plan. Ein Passant informierte die Polizei, die sich zunächst von den Mitteilungen überzeugte. Durch Aufklärungsmaßnahmen konnte die Wohnung des Mannes festgestellt werden. Im Verlauf des Einsatzes konnte der Mann im Flur vor seiner Wohnung widerstandslos festgenommen werden. Bereits angeforderte Spezialkräfte brauchten nicht mehr einzuschreiten. Aufgrund seiner labilen psychischen Verfassung wurde er durch das Ordnungsamt in die Psychiatrie eingeliefert. Zudem war der Mann erheblich alkoholisiert. Bei den Waffen handelte es sich um sogenannte Softair-Waffen. Außerdem konnten in der Wohnung noch verbotene Messer festgestellt werden, die zusammen mit den Softairwaffen sichergestellt wurden.

