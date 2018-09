Polizeipräsidium Westpfalz / Exhibitionist im Treppenhaus

Exhibitionist im Treppenhaus

Kaiserslautern - Weil er schon mehrfach als Exhibitionist aufgefallen ist, ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus dem Stadtgebiet. Nach dem jüngsten Vorfall am Mittwochabend wurde der 36-Jährige vorläufig in eine Fachklinik gebracht, wo er nun ärztlich betreut wird.

Gegen 20.45 Uhr war bei der Polizei die Meldung eingegangen, dass der Mann im westlichen Stadtgebiet nackt im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses stehe. Als er von einem Zeugen überrascht wurde, verließ der Exhibitionist das Gebäude.

Der bereits amtsbekannte 36-Jährige wurde wenig später in seiner Wohnung ausfindig gemacht und vom städtischen Ordnungsamt auf freiwilliger Basis in fachärztliche Behandlung übergeben. Die strafrechtlichen Ermittlungen dauern an.

