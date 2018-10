Polizeipräsidium Westpfalz / Fahrrad aus Tiefgarage geklaut

Fahrrad aus Tiefgarage geklaut

Kaiserslautern - Fahrraddiebe haben sich in einer Tiefgarage im Gersweilerweg bedient. Am Donnerstag meldete eine Anwohnerin, dass ihr zu Wochenbeginn das Fahrrad gestohlen wurde. Das Rad war in der Tiefgarage des Hauses abgestellt und mit einem Bügelschloss gesichert. Bike und Schloss verschwanden zwischen Sonntag, 15 Uhr, und Montag, 15 Uhr.

Von dem gestohlenen Fahrrad ist lediglich bekannt, dass es sich um ein Damen-Trekkingrad der Marke Stevens, Modell X3 mit schwarzem Rahmen handelt. Hinweise, wo das Fahrrad möglicherweise jetzt abgestellt ist, bitte an die Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße, Telefon 0631 / 369 - 2150. | cri

