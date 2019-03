Polizeipräsidium Westpfalz / Fahrweise verrät: Fahrer war ...

Fahrweise verrät: Fahrer war abgelenkt

Rodenbach (Kreis Kaiserslautern) - Einen möglicherweise betrunkenen Autofahrer hat ein aufmerksamer Zeuge am Mittwochabend der Polizei gemeldet. Wie der Mann gegen 21.30 Uhr telefonisch mitteilte, war er mit seinem Auto auf dem Weg in Richtung Rodenbach - dabei konnte er beobachten, wie der Wagen vor ihm schon mehrmals bis fast über die Mittellinie und auch stark nach rechts an den Seitenstreifen geraten war.

Die ausgerückte Streife machte das beschriebene Fahrzeug in Rodenbach ausfindig und konnte den Fahrer kontrollieren. Der Mann machte einen nüchternen Eindruck, und auch das Testgerät zeigte 0,0 Promille an. Auf seine Fahrweise angesprochen, gab der 40-Jährige dann allerdings zu, dass er während der Fahrt telefoniert hatte. Auf den Mann kommt nun eine Ordnungswidrigkeitsanzeige zu. | cri

