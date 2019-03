Polizeipräsidium Westpfalz / Falsche Papiere

Falsche Papiere

Kaiserslautern - Eine routinemäßige Verkehrskontrolle ist einem Mann aus dem Landkreis am Wochenende zum Verhängnis geworden. Der 27-Jährige fiel am späten Freitagabend bei einer Kontrolle in der Barbarossastraße auf, weil die Ausweisdokumente, die er den Polizeibeamten aushändigte, einen "unechten" Eindruck machten. Neben Führerschein und Personalausweis wurde im Fahrzeug des Mannes auch noch ein Reisepass gefunden, der ebenfalls den Verdacht erweckte, dass es sich um eine Fälschung handelt.

Der Mann wurde deshalb zwecks weiterer Überprüfungen mit zur Dienststelle genommen. Über seine Fingerabdrücke konnte der 27-Jährige identifiziert werden. Es stellte sich heraus, dass er sich offenbar eine falsche Identität zugelegt hatte, um "abzutauchen", weil er zur Festnahme ausgeschrieben war.

Der Mann wurde daraufhin vorgeführt und anschließend in ein Gefängnis gebracht. Die weiteren Ermittlungen zu den gefälschten Papieren laufen. | cri

