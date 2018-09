Polizeipräsidium Westpfalz / Falscher Polizeibeamter gibt ...

Falscher Polizeibeamter gibt offenbar nicht auf

Kaiserslautern - Die Reihe der gemeldeten Betrugsversuche durch einen falschen Polizeibeamten reißt nicht ab. Auch am Dienstag gingen bei der Polizei weitere Anzeigen von Betroffenen aus dem Stadtgebiet ein.

Unabhängig voneinander zeigten drei Frauen an, dass sie am Montag Anrufe eines Unbekannten erhalten hatten, der sich als Polizist ausgab und behauptete, man habe Einbrecher festgenommen und bei ihnen eine Liste gefunden, auf der auch der Name der Angerufenen stehe.

Mit der Lügengeschichte wollte der Anrufer herausfinden, ob die Familien Bargeld oder andere Wertsachen zu Hause aufbewahren. Doch die Frauen waren vorgewarnt, erkannten die Betrugsmasche und gaben dem Unbekannten keine Auskünfte. - Gut so!

Unser Tipp: Wenn auch Sie einen solchen Anruf erhalten, machen Sie am Telefon keine Angaben zu Ihren Familienverhältnissen oder zu Ihrer finanziellen Situation. Notieren Sie sich - falls möglich - die im Display angezeigte Rufnummer und beenden Sie das Gespräch einfach. | cri

