Polizeipräsidium Westpfalz / Frau verloren

Frau "verloren"

Kaiserslautern - Ein 70-jähriger Mann hat am Dienstagabend die Polizei zu Hilfe gerufen. Er war mit seiner Frau und seinem Sohn auf der Kerwe unterwegs. Nachdem er an einem Imbissstand etwas zu Essen bestellt hatte, konnte er seine Familie nicht mehr finden. Bei der Suche nach seiner Frau war ihm die Polizei behilflich. Letztendlich konnten die "Vermissten" wohlbehalten an einem Flammkuchenstand aufgefunden werden.

