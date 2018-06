Polizeipräsidium Westpfalz / Fußgänger von Auto angefahren

Fußgänger von Auto angefahren

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) - Ein Fußgänger ist am Montagnachmittag in der Otterbacher Hauptstraße von einem Pkw angefahren und verletzt worden. Der 20-jährige Mann war gegen 16.30 Uhr an der Haltestelle an der kleinen Brücke aus einem Linienbus ausgestiegen und wollte die Fahrbahn überqueren. Dabei wurde er von einem Pkw erfasst, der auf seinem Weg in Fahrrichtung Otterstraße links an dem haltenden Bus vorbeifahren wollte.

Der Fußgänger verletzte sich bei dem Zusammenstoß am Knie und wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht; am Auto entstand leichter Sachschaden.

