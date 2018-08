Polizeipräsidium Westpfalz / Fußgängerin tödlich verletzt

Fußgängerin tödlich verletzt

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) - Eine Fußgängerin ist am Mittwochmorgen in Hochspeyer von einem Auto angefahren worden. Dabei erlitt die Frau so schwere Verletzungen, dass sie noch am Vormittag im Krankenhaus daran verstarb.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen wollte die Seniorin gegen 8.15 Uhr in der Hauptstraße in Höhe der Rettungswache die Fahrbahn überqueren. Ein herannahender Kleinbus, der in Richtung Ortsmitte fuhr, erfasste die Passantin mitten auf der Fahrspur. Der Kleinbus-Fahrer gab später an, die Frau aufgrund der tiefstehenden Sonne nicht gesehen zu haben.

Die 86-Jährige erlitt bei dem Aufprall schwerste Verletzungen. Sie wurde zunächst vor Ort erstversorgt und dann ins Krankenhaus gebracht, wo sie wenige Stunden später starb.

Für die weiteren Unfallermittlungen wurde ein Gutachter hinzugezogen.

OTS: Polizeipräsidium Westpfalz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117683 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117683.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz

Telefon: 0631-369-1080 E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.