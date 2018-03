Polizeipräsidium Westpfalz / Geldbeutel aus der Wickeltasche ...

Geldbeutel aus der Wickeltasche gestohlen

Kaiserslautern - Eine besonders dreiste Diebin stahl am Dienstagnachmittag in der Fackelstraße aus einer Wickeltasche den Geldbeutel einer 36-Jährigen. Die Wickeltasche hing am Kinderwagen, als sich die Unbekannte unbemerkt daran zu schaffen machte. Bei der mutmaßlichen Diebin soll es sich um eine etwa 45 Jahre alte Frau handeln. Sie sei circa 1,70 Meter groß und trug dunkle Kleidung. Besonders auffällig seien ihre langen gewellten Haare mit markanter Färbung: Der breite Haaransatz ist braun, die restlichen Haare sind blond und haben einen orangefarbenen Schimmer. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631- 369 2250 an die Polizei Kaiserslautern zu wenden.

