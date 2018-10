Polizeipräsidium Westpfalz / Geldtasche entrissen - Zeugen ...

Geldtasche entrissen - Zeugen gesucht!

Kaiserslautern - Er sei gerade beraubt worden, hat ein Geschäftsmann am Montagabend der Polizei gemeldet. Wie der Mann kurz nach 20 Uhr mitteilte, war er zu Fuß am Altenhof unterwegs und hatte eine Tasche mit den Tageseinnahmen bei sich. Ein unbekannter Mann habe ihn zur Seite gestoßen und ihm die Tasche entrissen. Anschließend sei der Täter in Richtung Bahnhof davongelaufen.

Bei dem Unbekannten handelte es sich um einen etwa 40 bis 50 Jahre alten Mann, der ungefähr 1,70 Meter groß und sehr schmal ist. Der Täter hat laut Beschreibung ein faltiges Gesicht und dunkle, teilweise graue Haare. Er war bekleidet mit einem grünen Parka mit Kapuze und alten blauen Jeans.

Bei der sofort eingeleiteten Fahndung kontrollierten die Streifen mehrere Personen, ein konkreter Tatverdacht ergab sich dabei jedoch nicht. Allerdings folgten aus diesen Kontrollen weitere Strafanzeigen in anderer Sache.

So hatten es die Beamten beispielsweise mit einem Mann zu tun, der sich bei der Kontrolle gleich mehrere Anzeigen einhandelte. Der 31-Jährige, der schon häufig polizeilich aufgefallen ist, wurde im Umfeld des Tatortes gesichtet und überprüft. Weil er unter Drogeneinfluss stand und ein Fahrrad bei sich hatte, sollte ihm wegen Trunkenheit im Verkehr eine Blutprobe entnommen werden. Auf dem Weg zum Krankenhaus widersetzte sich der Mann jedoch den Anweisungen, schlug nach den Polizeibeamten und sperrte sich vehement gegen seine Fesselung. In seinen Sachen wurde zudem ein verbotener Gegenstand (Butterfly-Messer) gefunden. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet, die weiteren Ermittlungen laufen.

Doch damit nicht genug: Bei der Überprüfung der Begleiterin des 31-Jährigen kam heraus, dass gegen die Frau ein Haftbefehl vorliegt. Sie wurde deshalb ebenfalls mit zur Dienststelle genommen, wo es darum ging: Entweder die geforderte Geldstrafe von 700 bezahlen oder für 70 Tag ins Gefängnis gehen. Die Frau wurde schließlich von ihrer "Schwiegermutter" ausgelöst, die den offenen Betrag bezahlte.

Parallel wurde in der Richard-Wagner-Straße ein junger Mann kontrolliert, auf den die Beschreibung ebenfalls passen konnte. In der Bauchtasche des Mannes wurde zwar nicht das geraubte Geld gefunden, dafür aber ein Tütchen mit einer grünen Pflanzensubstanz sowie ein sogenannter Grinder mit Anhaftungen. Der 20-Jährige räumte ein, dass es sich um Marihuana handelt. Die Sachen wurden sichergestellt und ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Zeugen, die den Vorfall am Altenhof kurz nach 20 Uhr beobachtet oder den Täter auf der Flucht gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. | cri

