Polizeipräsidium Westpfalz / Gewässerverunreinigung

Gewässerverunreinigung

Kollweiler - Am Freitag kam es auf der Reichenbach zu einer Gewässerverunreinigung infolge eines Ölfilmes. Die Ursache konnte auf einem Privatanwesen in der Hofstraße ausgemacht werden. Durch Kräfte der Feuerwehren wurden Wassersperren errichtet, Gewässerproben entnommen und das weitere Einbringen von umweltgefährdenden Betriebsstoffen verhindert. Die untere Wasserbehörde war ebenfalls alarmiert worden. Auf Grund der Einleitung von Dieselkraftstoff bzw. Motorenöl in die Reichenbach wurden Ermittlungen aufgenommen.

