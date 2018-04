Polizeipräsidium Westpfalz / Girls´ Day beim Polizeipräsidium ...

Girls´ Day beim Polizeipräsidium Westpfalz

Kaiserslautern - "Zukunftstag" war heute bundesweit angesagt. Überall konnten Mädels und auch Jungs einen Tag lang in Berufe hineinschnuppern, die sie interessierten. Im Mittelpunkt stand dabei die "Berufswahl ohne Klischees".

35 Mädchen im Alter zwischen 13 und 17 Jahren nutzten die Gelegenheit, um in Kaiserslautern einen Blick hinter die Kulissen der Polizei zu werfen. Sie wurden als erstes vom Einstellungsberater des Präsidiums, Gerd Reinhardt, und seinem extra für den Girls' Day zusammengestellten Team aus jungen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten begrüßt. Dabei erfuhren die Mädels so einiges über den Polizeiberuf und das Studium an der Hochschule der Polizei.

Danach stiegen die "Girls" gruppenweise in ein abwechslungsreiches Programm ein, bei dem sie nicht nur das Polizeipräsidium samt Zellentrakt von innen kennenlernten, sondern auch einiges selbst ausprobieren konnten.

Wie sieht ein Streifenwagen von innen aus und wofür sind die ganzen Knöpfe? Was gehört alles zur Schutzausrüstung, wenn man in einen Einsatz fährt? Wie schwer sind Schutzweste, Helm und die ballistische Schutzdecke - und wie fühlt es sich an, wenn man sich komplett ausgerüstet auch noch vorwärts bewegt? Die Erkenntnis der aufgeweckten jungen Damen: "Wow, das ist ja voll schwer!"

Voll konzentriert waren die Girls auch, als es um die Spurensicherung ging. Wie mache ich hinterlassene Fingerabdrücke sichtbar, und wie kann ich sie vom Trinkglas so übertragen, dass sie später vom Computer ausgewertet werden können? Das konnten die Mädels unter Anleitung selbst testen und sich dabei auch ihre eigenen Fingerabdrücke als Erinnerung sichern.

Zum Star des Tages und Liebling der Mädchen wurde dann allerdings Axel. Die Vorstellung des vierbeinigen Kollegen mit seinem "Chef" Rouven Stretz entlockte den jungen Damen im Chor so manches "Oh" und "Aww". Sie nutzten auch die Gelegenheit, dem Diensthundeführer Löcher in den Bauch zu fragen und sich über seine Arbeit sowie die Ausbildung Axels vom Schäferhund zum Rauschgiftspürhund zu informieren.

Mit der Girls' Day - Urkunde und einem Gruppenfoto als Erinnerung in der Tasche traten die Mädels am Nachmittag den Heimweg an. Vielleicht sehen wir die eine oder andere in ein paar Jahren wieder - in Uniform im Dienst der Polizei Rheinland-Pfalz.

