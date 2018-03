Polizeipräsidium Westpfalz / Glasscheiben an Bushaltestellen ...

Glasscheiben an Bushaltestellen beschädigt

Kaiserslautern - An der Bushaltestelle "Höllenstraße" in Erlenbach sowie an einer Haltestelle in der Morlauterer Straße 103 wurden in der Nacht zum Dienstag jeweils zwei Glasscheiben beschädigt. Ein Zeuge konnte einen Hinweis geben auf eine männliche Person mit einer roten Mütze bzw. Kapuze. Weitere Zeugenhinweise an die Inspektion in der Gaustraße, Tel.: 0631/369-2150.

