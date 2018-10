Polizeipräsidium Westpfalz / Hausbewohnerin überwältigt und ...

Hausbewohnerin überwältigt und Bargeld gestohlen

Rehweiler (Landkreis Kusel) - Ein bislang unbekannter Täter ist am Montag in der Hauptstraße in ein Wohnhaus eingestiegen. Er überwältigte eine Hausbewohnerin und stahl Souvenir-Münzen sowie Bargeld. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen gelangte der Unbekannte gegen 10.30 Uhr in das Wohnanwesen. Im Haus traf er auf eine Bewohnerin. Der Mann drängte sie ins Schlafzimmer und sperrte die Frau dort ein. Der Unbekannte stahl Souvenir-Münzen und Bargeld. Anschließend verließ er den Tatort.

Die Frau konnte unverletzt von ihrem Mann aus dem Schlafzimmer befreit werden. Er war zur Tatzeit nicht zu Hause.

Die Kriminalpolizei Kaiserslautern hat die Ermittlungen übernommen. Den Beamten liegt eine Täterbeschreibung vor. Demnach ist der unbekannte Mann etwa 20 bis 22 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß und schlank. Er war mit einer schwarzen Stoffhose und einem schwarzen Blouson gekleidet. Der Tatverdächtige war mit einer schwarzen Wollmütze maskiert. In die Mütze waren Sehschlitze für die Augen eingeschnitten. Der Unbekannte sprach pfälzischen Dialekt.

Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. |erf

