Polizeipräsidium Westpfalz / Hoher Alkoholpegel

Hoher Alkoholpegel

Kaiserslautern - Am frühen Samstagabend meldeten Zeugen, dass der Fahrzeuglenker eines PKW möglicherweise betrunken sei. Der PKW befahre die B 270 von Weilerbach kommend in Richtung Kaiserslautern. Das Fahrzeug fahre auf die Gegenfahrbahn, bremse mehrmals abrupt ab und fahre dann auffällig langsam weiter. Der Kleintransporter konnte von der Polizei auf der B 270 am Ortseingang Hohenecken gesichtet werden. Anhalte-Signale wurden zunächst nicht befolgt. Erst nach 50m wurde der PKW abgebremst. Im Rahmen der Kontrolle wurde bei der 58-jährigen Fahrerin deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von fast 2 Promille. Der Fahrerin war zudem der Führerschein bereits entzogen worden.

