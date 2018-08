Polizeipräsidium Westpfalz / Hunde-Haufen sorgt für Streit

Hunde-Haufen sorgt für Streit

Kaiserslautern - Wegen der "Hinterlassenschaften" eines Hundes ist es am Mittwoch im westlichen Stadtgebiet zum Streit zwischen einer Frau und einem Mann gekommen. Der Disput endete mit mehreren Strafanzeigen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen hatte die 59-jährige Hundehalterin ihren Vierbeiner am Vormittag in der Merkurstraße Gassi geführt und ließ ihn auf einem (fremden) Privatgrundstück sein "Geschäft" verrichten. Als der 37-jährige Grundstücksbesitzer davon erfuhr, stellte er die Frau zur Rede. Es kam zum Wortgefecht, bei dem auch einige Beleidigungen fielen. Und weil die 59-Jährige trotz Aufforderung das Grundstück nicht verlassen wollte, griff der 37-Jährige nach einer Sprühflasche, die mit Wasser und Spülmittel gefüllt war, und besprühte die Frau damit. Die 59-Jährige erlitt nach eigenen Angaben ein Brennen in den Augen. Die Polizei nahm die verschiedenen Strafanzeigen auf und ermittelt nun wegen Hausfriedensbruchs, Beleidigung und Körperverletzung.

OTS: Polizeipräsidium Westpfalz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117683 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117683.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz

Telefon: 0631-369-1080 E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.