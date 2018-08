Polizeipräsidium Westpfalz / In Justizvollzugsanstalt eingeliefert

In Justizvollzugsanstalt eingeliefert

Kaiserslautern - Ein 28-jähriger Mann aus Kaiserslautern, der Polizei hinlänglich bekannt, konnte am Freitag gg. 10.30 Uhr am Mainzer Tor festgestellt werden. Beim Erblicken der Streife flüchtete der Mann sofort - gegen ihn bestehen nämlich zwei Haftbefehle. Nach kurzer fußläufiger Verfolgung durch die sportlichen Polizisten konnte der Mann eingeholt und festgenommen werden. Bei seiner Durchsuchung wurden Betäubungsmittel und ein Einhandmesser aufgefunden und sichergestellt. Nach Abschluß aller Maßnahmen erfolgte dann die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt.

