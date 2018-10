Polizeipräsidium Westpfalz / In Schutzgewahrsam genommen

In Schutzgewahrsam genommen

Kaiserslautern - Besorgte und erschrockene Verkehrsteilnehmer haben sich am Montagabend bei der Polizei gemeldet. Sie teilten mit, dass in der Friedenstraße eine Person immer wieder auf die Fahrbahn springe, sobald sich ein Fahrzeug nähere.

Eine Streife rückte gegen 21 Uhr aus, um vor Ort nachzuschauen. An der beschriebenen Stelle fanden die Beamten einen Mann, der offenbar sehr stark unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Er war kaum in der Lage, sich auf den Beinen zu halten oder normal zu gehen. Zu seinem eigenen Schutz nahmen die Polizeibeamten den Mann in Gewahrsam. | cri

OTS: Polizeipräsidium Westpfalz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117683 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117683.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz

Telefon: 0631-369-1080 E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.