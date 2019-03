Polizeipräsidium Westpfalz / In Schutzplanke gekracht

In Schutzplanke gekracht

Frankenstein / Pfalz (Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn) - Wegen unangepasster Geschwindigkeit ist am Montagabend auf der Bundesstraße zwischen Bad Dürkheim und Frankenstein ein Pkw in eine Schutzplanke gekracht. Kurz nach dem Ortseingang in der Dürkheimer Straße verlor der 18-jährige Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen. Das Auto geriet ins Schleudern und krachte rechts in die Schutzplanke. Offensichtlich war der Mann zu schnell unterwegs. Bei dem Unfall blieben alle drei Fahrzeuginsassen unverletzt. Das im Frontbereich stark beschädigte Auto wurde abgeschleppt. Den Fahrer erwartet ein teures Bußgeld. |erf

