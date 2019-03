Polizeipräsidium Westpfalz / Jugendliche Langfinger

Jugendliche Langfinger

Kaiserslautern - Dass sie die eingesteckten Waren natürlich bezahlen wollten, haben zwei Jugendliche am Mittwochnachmittag in der Innenstadt beteuert. Die beiden 15-jährigen Jugendlichen waren dem Ladendetektiv eines Einkaufsmarktes gegen 17 Uhr aufgefallen, weil sie eine Getränkedose und eine Getränke-Glasflasche aus den Auslagen nahmen und sich in den Hosenbund, beziehungsweise die Hosentasche steckten. Eine zweite Glasflasche wickelte einer der beiden Jungs in seine Jacke, die er über dem Arm trug. So "bepackt" machten sich die beiden Jugendlichen auf den Weg in Richtung Kasse/Ausgang.

Dummerweise fiel eine der Glasflaschen vor der Kasse zu Boden und ging zu Bruch. Daraufhin wurden die beiden Teenager von dem Hausdetektiv angesprochen.

Die beiden 15-Jährigen wurden mit zur nächsten Polizeidienststelle genommen, wo sie später von ihren Eltern abgeholt wurden. Gegen beide wird wegen Verdachts des Ladendiebstahls ermittelt. | cri

OTS: Polizeipräsidium Westpfalz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117683 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117683.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz

Telefon: 0631-369-1080 E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.