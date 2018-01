Polizeipräsidium Westpfalz / Jugendlicher hat Drogen und ...

Jugendlicher hat Drogen und Messer bei sich

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) - Während einer Streifenfahrt sind Polizeibeamte am späten Dienstagabend in Otterberg auf zwei Jugendliche aufmerksam geworden. Das Duo wurde kurz vor halb 11 in der Hauptstraße einer Kontrolle unterzogen. Es handelte sich um zwei 17-Jährige aus dem Landkreis.

Bei der Kontrolle wurden im Rucksack eines der beiden Jungen Drogen und ein nicht zulässiges Messer gefunden. Die Joints, Haschisch-Brocken und Marihuana-Samen wurden sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Springmessers eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

OTS: Polizeipräsidium Westpfalz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117683 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117683.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz

Telefon: 0631-369-1080 E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.