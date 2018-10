Polizeipräsidium Westpfalz / Keine gute Idee!

Keine gute Idee!

Enkenbach-Alsenborn - Einen schlechten "Scherz" haben sich junge Leute in der Nacht zu Mittwoch in Enkenbach-Alsenborn erlaubt. Am Marktplatz spannten sie ein Absperrband quer über den Kreuzungsbereich. Zeugen verständigten gegen Mitternacht die Polizei.

Als die Streife wenig später vor Ort eintraf, flüchteten die Täter in verschiedene Richtungen. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung, in die auch ein Diensthund eingebunden war, konnten zwei Tatverdächtige gestellt werden. Es handelt sich um einen 17 Jahre alten Jungen und einen 18-jährigen Mann.

Ob durch die "Absperraktion" Verkehrsteilnehmer gefährdet oder parkende Fahrzeuge beschädigt wurden, muss noch geklärt werden. Die Ermittlungen laufen. | cri

