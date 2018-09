Polizeipräsidium Westpfalz / Keine Wertsachen im Auto zurück ...

Keine Wertsachen im Auto zurück lassen!

Kaiserslautern - Ein BMW Mini ist am Montag in der Erfurter Straße zum Ziel von Dieben geworden. Am helllichten Tag drangen die Unbekannten in den Wagen, der in Höhe des Hauses Nummer 63 stand, ein und durchsuchten den Innenraum. Was genau gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Unklar ist auch, wie die Täter den Pkw öffnen konnten. Fest steht nur die Tatzeit: sie liegt zwischen 7.50 und 17 Uhr.

Bereits am Wochenende sind Diebe in der Rostocker Straße in einen geparkten VW Golf eingedrungen und haben daraus Bargeld sowie Kabel gestohlen. Der Halter des Fahrzeugs gab am Montag bei der Polizei zu Protokoll, dass er sein Auto am vergangenen Donnerstag (13.09.) abends gegen 20 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 52 abstellte und verschloss. Als er am Samstagmorgen kurz vor halb 8 wieder zu seinem Pkw kam, waren die beiden vorderen Türen unverschlossen. Wie es den Täter gelungen war, die Türen zu öffnen, ist unklar.

Gleich zweimal sind unbekannte Täter in den vergangenen Tagen in der Straße "An der Feuerwache" in einen geparkten Skoda Citygo eingedrungen. Wie es ihnen gelang, den Wagen zu öffnen, ist noch nicht geklärt. Die Halterin ist sich sicher, ihren Pkw mit der Funkfernbedienung verschlossen zu haben. Dennoch gelang es Unbekannten bis zum vergangenen Donnerstag (13.09.) zweimal, das Auto zu öffnen. Im ersten Fall stahlen die Diebe etwa 10 Euro Kleingeld; im zweiten Fall fanden sie offenbar nichts mehr, was sie interessierte.

Diese Empfehlung gibt die Polizei jedem Fahrzeugbesitzer oder - Nutzer: Lassen Sie am besten nichts im Fahrzeug-Innenraum zurück! Nicht einmal ein paar Münzen! Alles, was von außen durch die Scheibe erkennbar im Wageninneren liegt, könnte potenzielle Diebe dazu animieren, sich Zugang zum Fahrzeug zu verschaffen. | cri

