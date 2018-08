Polizeipräsidium Westpfalz / Kupferdiebe auf dem Kotten ...

Kupferdiebe auf dem "Kotten" unterwegs

Kaiserslautern - Kupferdiebe waren in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag offenbar im Stadtgebiet unterwegs. Im Bereich "auf dem Kotten" verschwanden in dieser Nacht an mehreren Häusern die außen angebrachten Fallrohre aus Kupfer.

Betroffen waren Wohnhäuser in der Pfründnerstraße, in der Spitalstraße sowie in der Schusterstraße. An manchen Anwesen wurden mehrere Rohre demontiert, an anderen lediglich eins oder sogar nur ein Teilstück. Die genaue Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest, liegt aber auf jeden Fall bei etlichen hundert Euro.

Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. Zeugen, denen in der fraglichen Nacht im Zeitraum zwischen 21.30 Uhr abends und 8 Uhr morgens möglicherweise verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250 bei der Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße zu melden.

