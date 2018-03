Polizeipräsidium Westpfalz / Ladendiebe klauen Schlösser

Ladendiebe klauen Schlösser

Kaiserslautern - Auf Türschlösser hatten es Ladendiebe in den vergangenen Tagen in einem Fachmarkt in der Mainzer Straße abgesehen. Wie am Montag bei der Polizei angezeigt wurde, sind aus dem Markt über einen Zeitraum von zwei Wochen Türschlösser im Wert von rund 1.200 Euro "verschwunden".

Die genaue Tatzeit ist unklar. Täterhinweise gibt es bislang nicht. Die Polizeiinspektion 1 hat die Ermittlungen aufgenommen.

