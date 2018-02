Polizeipräsidium Westpfalz / Langfinger bedienen sich an ...

Langfinger bedienen sich an Handtasche

Kaiserslautern - Ein Diebespaar hat sich am Montagabend in der Pariser Straße an der Handtasche einer 80-Jährigen bedient.

Die Seniorin fuhr in einem Einkaufsmarkt die Rolltreppe zum Parkdeck hoch, als sie hinter sich ein junges Paar bemerkte. Die beiden drängten sich dicht an die Frau. Erst am Auto bemerkte die 80-Jährige, dass ihr Geldbeutel aus der Handtasche verschwunden war. Die Rentnerin machte kehrt und fragte an der Information nach, doch dort wurde die Börse nicht abgegeben. Als die 80-Jährige nun wieder die Rolltreppe hochfuhr, fand sie den Geldbeutel am Ende der Treppe. Ihr Geld, fast 300 Euro, fehlte. Vermutlich hatte sich das junge Paar auf der Rolltreppe unbemerkt an der Handtasche der Seniorin bedient.

Die 80-Jährige kann die Tatverdächtigen wie folgt beschreiben: Die Frau sei etwa 25 Jahre alt und 1,70 Meter groß. Sie habe lange, schwarze Haare mit kleinen Löckchen. Bekleidet war die Unbekannte mit einem olivfarbenen Parka. Ihr Begleiter sei etwas größer, habe dunkle Haare und war dunkel bekleidet.

Zeugen, die Hinweise zu den Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.

