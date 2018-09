Polizeipräsidium Westpfalz / Laserkontrollen

Laserkontrollen

Otterberg und Sembach - Unterstützungskräfte des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik führten am Freitagvormittag Laserkontrollen durch. Dabei gab es in Otterberg auf der L 387 vom Drehentalerhof kommend in Höhe Sportplatz vier Verwarnungen im 70-er Bereich. Der höchste gemessene Wert war 89 km/h. Im Sembach wurden auf der L 401 von Kaiserslautern kommend kurz vor dem Ortseingang zwölf Fahrzeugführer im 70-er Bereich beanstandet. Schnellster war hier ein Fahrer mit 91 km/h.

