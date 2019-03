Polizeipräsidium Westpfalz / Laute Musik führt zu ...

Laute Musik führt zu Auseinandersetzung

Kaiserslautern - Zusammen mit einem Freund hörte ein 17-Jähriger in der Nacht von Freitag auf Samstag Musik. Die beiden hielten sich in einer Eigentumsgarage in der der Leipziger Straße auf. Laut Aussagen schlug ein bislang unbekannter Mann gegen 02:30 Uhr an das Garagentor. Dieser beschwerte sich über die Musik, würgte den 17-Jährigen und schubste ihn anschließend gegen das Garagentor. Der Junge verletzte sich hierbei an der Hand. Die Polizei ermittelt.

OTS: Polizeipräsidium Westpfalz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117683 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117683.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz

Telefon: 0631-369-1080 E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.