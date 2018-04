Polizeipräsidium Westpfalz / Lokomotive aus dem Verkehr gezogen

Lokomotive aus dem Verkehr gezogen

Hochspeyer - Ein Routinevorgang endet am Dienstagmorgen mit einer Überraschung. Die Halterin eines Pkw-Anhängers hatte die Beiträge für die Versicherung nicht bezahlt. Die an dem Fahrzeug angebrachten Kennzeichen sollten deshalb von der Polizei entstempelt werden. Als die Beamten bei der Versicherungsnehmerin nachfragten, gab sie an, dass es sich bei dem betreffenden Fahrzeug um eine Lokomotive handeln würde. Verwundert und zugegebenermaßen etwas ungläubig begleiteten die Polizisten die Frau zum Standort des Anhängers. Tatsächlich standen die Ermittler wenig später einem Anhänger in Form einer Dampflokomotive gegenüber. Mit dem Gefährt werden auf Weihnachtsmärkten Maronen zubereitet. Auch wenn die 67-Jährige das Fahrzeug derzeit nicht benutzt, konnte die Entstempelung leider nicht verhindert werden.

