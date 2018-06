Polizeipräsidium Westpfalz / Mehrere Einbrüche

Mehrere Einbrüche

Kaiserslautern - In der Nacht zum Samstag haben auf dem Gelände eines Gebrauchtwagenhändlers in der Pariser Straße bislang unbekannte Täter mehrere Fahrzeugscheiben eines PKW beschädigt und aus dem Fahrzeuginnenraum vier Kompletträder entwendet. Zur Schadenshöhe konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch keine Angaben gemacht werden.

In der Zeit vom 27.05.2018 auf den 08.06.2018 ist in ein Kellerabteil in einem Wohnkomplex in der Mainzer Straße eingebrochen worden. Es wurden mehrere persönliche Gegenstände im Wert von etwa 50 Euro entwendet.

