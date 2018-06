Polizeipräsidium Westpfalz / Mehrere Sachbeschädigungen

Mehrere Sachbeschädigungen

Kaiserslautern - In der Nacht auf Samstag beschädigte in der Obere Straße ein bislang unbekannter Täter den linken Außenspiegel an einem PKW. Die Schadenshöhe steht in diesem Fall noch nicht fest.

Hinweise zur Tat werden an die Polizei Kaiserslautern unter 0631 / 369-2150 erbeten.

Am späten Freitagabend hat ein zunächst unbekannter Täter in der Pariser Straße eine Schaufensterscheibe eingetreten. Auf Grund einer vorliegenden Täterbeschreibung und einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte ein Verdächtiger kontrolliert werden. Es wurde bekannt, dass diese Person unmittelbar vor der Tat in einen Streit mit mehreren Personen geriet und aus Wut die Schaufensterscheibe beschädigte. Zur Sicherung der beschädigten Schaufensterscheibe musste die Feuerwehr Kaiserslautern verständigt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

