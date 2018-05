Polizeipräsidium Westpfalz / Misslungener Junggesellenabschied

Misslungener Junggesellenabschied

Kaiserslautern - Einen gehörigen Schreck bekam ein Passant am Freitagmorgen kurz nach 8:00 Uhr in der Liederstraße als er eine vermummte, in schwarz gekleidete Person aus einem Auto steigen und in Richtung Richard-Wagner-Straße wegrennen sah. Die verständigte Polizeistreife der Polizei in der Logenstraße konnte an der Örtlichkeit die vermummte Person antreffen. Hierbei handelte es sich um einen geplanten Junggesellenabschied. Der werdende Bräutigam sollte "entführt" werden. Dem "Entführer" wurde nahegelegt sein Vorhaben weniger öffentlichkeitswirksam umzusetzen. Dies beherzigte er dann auch.

