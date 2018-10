Polizeipräsidium Westpfalz / Mit dem Fahrrad in der Mall unterwegs

Mit dem Fahrrad in der Mall unterwegs

Kaiserslautern - Mit dem Fahrrad in der Mall unterwegs.. Kurios aber passiert: Ein 23-Jähriger fuhr am Dienstagabend mit einem Fahrrad in der Mall. Weil das verboten ist, stoppte ihn ein Sicherheitsmitarbeiter und sprach dem jungen Mann ein Hausverbot aus. Daraufhin stellte der 23-Jährige sein Rad vor der Tür ab und kam erneut in das Gebäude. Der Mitarbeiter der Mall stellte ihn zur Rede und verlangte seine Personalien. Doch die wollte der Störer nicht herausrücken und versuchte deshalb davon zu laufen. Der junge Mann konnte jedoch vom Sicherheitspersonal geschnappt werden. Er zeigte sich allerdings äußerst aggressiv und ging mit erhobener Faust auf den Mitarbeiter los. Verletzt wurde beim Gerangel niemand. Die Polizei nahm den 23-Jährigen mit zur Dienststelle.

