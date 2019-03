Polizeipräsidium Westpfalz / Motorrad-Diebstahl am Grillplatz ...

Motorrad-Diebstahl am Grillplatz - Wer hat etwas gesehen?

Otterberg - Unbekannte haben am Montag am Grillplatz in Richtung Schneckenhausen eine Harley-Davidson gestohlen. Der 55-jähirge Fahrzeughalter war mit seinem Motorrad unterwegs und hatte gegen 18.30 Uhr in Otterberg eine Pause eingelegt. Als er weiter fahren wollte sprang das Motorrad nicht mehr an. Angehörige holten den Biker ab; um den Abtransport seines Motorrads wollte sich der Mann später kümmern. Er schloss die Maschine ab und ließ das Motorrad am Grillplatz stehen. Am späten Abend schaute der 55-Jährige nochmal nach dem Kraftrad. Die Harley-Davidson war allerdings nicht mehr da. Unbekannte haben das Motorrad gestohlen. Bei dem Krad handelt es sich um eine Harley-Davidson Heritage Softail Classic mit Kuseler Kennzeichen. Zeugen, die zwischen 18.30 Uhr und 22 Uhr am Montagabend Verdächtiges im Bereich des Grillplatzes wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

