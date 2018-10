Polizeipräsidium Westpfalz / Mülleimerbrand vor dem ältesten ...

Mülleimerbrand vor dem ältesten Gebäude der Kaiserslauterer Altstadt

Kaiserslautern - Am frühen Sonntagmorgen geriet vor der Gaststätte im ältesten Gebäude der Kaiserslauterer Altstadt ein Müllcontainer in Brand. Ein Passant stellte das Feuer fest und verständigte die zufällig in der Nähe anwesende Altstadtstreife der Polizei. Die Polizeibeamten zogen das in Vollbrand stehende Behältnis vom Gebäude weg und bekämpften die Flammen mit einem Feuerlöscher. Die verständigte Feuerwehr musste lediglich noch Nachlöscharbeiten durchführen.

Glücklicherweise entstand kein Gebäudeschaden. Die Brandursuche ist ungeklärt.

