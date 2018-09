Polizeipräsidium Westpfalz / Mutmaßlichen Einbrecher durch ...

Mutmaßlichen Einbrecher durch einen Schrei vertrieben

Kaiserslautern - Am Freitag, um 09.50 Uhr, saß eine Frau in der Bismarckstraße an ihrem PC. Sie wohnt im Erdgeschoß, ihr Fenster hatte sie offen stehen. Als ein Mann versuchte durch das Fenster in die Wohnung zu klettern schrie sie laut auf. Der Mann flüchtete daraufhin.

