Polizeipräsidium Westpfalz / Nach Chat über Dating-Plattform ...

Nach Chat über Dating-Plattform folgt Erpressung

Kaiserslautern - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verständigte ein 25-Jähriger die Polizei, um eine Erpressung anzuzeigen. Der junge Mann lernte über eine Dating-Plattform eine Frau kennen. Nach längerem Chatten, rief, die ihm bis zu diesem Zeitpunkt fremde Frau, per Videochat bei ihm an. Beide entblößten sich vor der Webcam. Die mutmaßlich Beschuldigte zeichnete den Videochat allerdings auf und drohte dem jungen Mann, einiger Bilder davon an Verwandte weiterzuleiten, wenn er ihr nicht eine geforderte Geldsumme überweisen würde. Die Polizei ermittelt und empfiehlt: Besondere Vorsicht im Umgang mit Dating-Plattformen!

