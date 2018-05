Polizeipräsidium Westpfalz / Nach Streit Auto beschädigt und ...

Nach Streit Auto beschädigt und randaliert

Kaiserslautern - Anwohner haben am Dienstagabend die Polizei verständigt. Sie hatten beobachtet, dass drei Personen, die zu Fuß in der Frühlingstraße unterwegs waren, in einen lautstarken Streit gerieten. Anschließend riss einer von ihnen den Außenspiegel eines dort geparkten Ford Fiesta ab. Die Zeugen verfolgten die Gruppe bis zu einer Wohnung in der Mainzer Straße. Dort konnte die herbeigerufene Polizei eine Frau und zwei Männer aufgreifen. Während der Befragung der Zeugen beleidigte der mutmaßliche Täter die eingesetzten Beamten. Ein anderer beleidigte einen Zeugen. Später in der Nacht riefen Hausbewohner erneut die Polizei. Die Frau hatte gegen die Hauseingangstür getreten und sie dadurch beschädigt. Sie räumte die Tat ein. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Beleidigung.

