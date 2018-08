Polizeipräsidium Westpfalz / Nachtrag zur Pressemeldung vom ...

Nachtrag zur Pressemeldung vom 27.07.2018 - Mutmaßliche Täter nach Messerattacke festgenommen

Kaiserslautern - Ein 24-Jähriger wurde am 26.07.2018 von zwei Männern mit einem Messer in Kaiserslautern attackiert (wir berichteten: https://s.rlp.de/NYjNv ). Der Polizei gelang es nun die mutmaßlichen Täter sowie eine weitere Person zu stellen. Die Ermittlungen führten nach Düsseldorf.

Nach derzeitigem Stand wird davon ausgegangen, dass es sich beim Angriff um einen konkreten Tötungsauftrag handelte, den die mutmaßlichen Täter von einem 48-Jährigen erhalten haben. Der mutmaßliche Auftragsgeber konnte vier Tage nach der Messerattacke von der Polizei in Düsseldorf festgenommen werden. Auch die beiden Tatverdächtigen, die den 24-Jährigen mit dem Messer attackierten, konnten nach intensiver Ermittlung und Fahndung in Düsseldorf gefasst und einem Richter vorgeführt werden. Alle Beteiligten sitzen nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.

OTS: Polizeipräsidium Westpfalz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117683 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117683.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz

Telefon: 0631-369-1080 E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.