Polizeipräsidium Westpfalz / Nicht lustig

Nicht lustig

Kaiserslautern - Einen schlechten "Scherz" hat sich ein Unbekannter diese Woche am St.-Marien-Platz geleistet. Er malträtierte einen abgestellten Pkw.

Der Halter des BMW meldete sich am Donnerstag bei der Polizei, nachdem er an seinem Wagen eine Beschädigung festgestellt hatte: In der Mitte des Dachs befanden sich zwei deutlich sichtbare Dellen. Den Spuren nach zu urteilen, ist jemand über den Wagen gelaufen. Die Tatzeit liegt zwischen Montagabend (17.09.), 19 Uhr, und Mittwochmorgen (19.09.), 6.20 Uhr.

Vom Verursacher fehlt bislang jede Spur. Zeugen, die den Übeltäter eventuell beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße, Telefon 0631 / 369 - 2250, in Verbindung zu setzen. | cri

