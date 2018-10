Polizeipräsidium Westpfalz / Parkendes Fahrzeug im Stadtgebiet ...

Parkendes Fahrzeug im Stadtgebiet beschädigt

Kaiserslautern - In Kaiserslautern wurde ein PKW in der Beethovenstraße mutwillig beschädigt. In der Nacht von Samstag auf Sonntag meldete ein Mann, dass die Heckscheibe seines schwarzen Ford Fiesta eingeschlagen wurde. Außerdem verursachten die bislang unbekannten Täter mehrere Kratzer an der Fahrertür. Insgesamt schätzt die Polizei den entstandenen Schaden auf circa 1000 Euro. Weil derzeit jede Spur der Täter fehlt, bittet die Polizei Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369-2250 zu melden.

