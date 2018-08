Polizeipräsidium Westpfalz / Parkplatz-Rempler gesucht!

Parkplatz-Rempler gesucht!

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) - Die Polizei sucht einen "Parkplatz-Rempler", der am Samstagvormittag in Weilerbach Sachschaden angerichtet hat und abgehauen ist. Der Unbekannte hat kurz nach 11 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Isigny-Allee einen schwarzen BMW X1 gerammt und am Heck beschädigt. Ohne sich darum zu kümmern oder zu erkennen zu geben, machte sich der Verursacher postwendend wieder aus dem Staub.

Erste Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen dunklen SUV (möglicherweise amerikanisches Modell) gehandelt haben dürfte. Näheres ist derzeit nicht bekannt.

An dem BMW entstand ein Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Zeugen, die den Vorfall mitbekommen haben und Hinweise auf den dunklen SUV und/oder seinen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden.

