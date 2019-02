Polizeipräsidium Westpfalz / Personenkontrolle hat es in sich

Personenkontrolle hat es in sich

Kaiserslautern - Eine Personenkontrolle in der Fruchthallstraße am Donnerstagabend hatte es sozusagen "in sich". Den Polizeibeamten war gegen 19 Uhr ein Fußgänger aufgefallen, den sie daraufhin unter die Lupe nahmen - zu Recht, wie sich herausstellte.

Bei der Durchsuchung der Sachen des 20-jährigen Mannes kam zunächst eine Dose zum Vorschein, in der sich eine kleine Menge einer Substanz befand, bei der es sich um Marihuana handeln dürfte. Außerdem hatte der Mann eine amerikanische Tankkarte bei sich sowie zwei offensichtlich unechte 100-Euro-Scheine.

Auf die Tankkarte - von der der Name des Eigentümers abgekratzt worden war - angesprochen, gab der 20-Jährige an, dass sie "einem Freund" gehöre. Eine spätere Überprüfung ergab jedoch, dass die Karte im Dezember als gestohlen gemeldet wurde. Sie war dem Eigentümer bei einem Autoaufbruch gestohlen worden.

Über die offensichtlich unechten Geldscheine sagte der Mann - der sich äußerst nervös verhielt - dass es sich um Spielgeld handele. Entsprechend gekennzeichnet waren die Scheine allerdings nicht. Sowohl die Dose als auch die Tankkarte und die Geldscheine wurden sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Auf den 20-Jährigen kommt ein Strafverfahren zu. | cri

