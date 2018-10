Polizeipräsidium Westpfalz / Polizei nimmt mutmaßliche ...

Polizei nimmt mutmaßliche Einbrecher fest

Kaiserslautern - Die Polizei hat am Montag zwei mutmaßliche Einbrecher im Stadtgebiet festgenommen.

Den Tatverdächtigen im Alter von 22 und 23 Jahren wird vorgeworfen, bei einem Kellereinbruch unter anderem eine Gitarre und einen Motorradhelm gestohlen zu haben. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen boten sie einen Teil des mutmaßlichen Diebesguts im Internet zum Kauf an, bevor ihnen die Polizei auf die Schliche kam. Am Montag nahmen Beamte den 22- und den 23-Jährigen fest. In einem Pkw und in den Wohnungen der Tatverdächtigen fanden die Ermittler das mutmaßliche Diebesgut, unter anderem die Gitarre und den Motorradhelm. Weil aktuell kein Haftgrund im Sinne der Strafprozessordnung besteht, kamen die Männer wieder auf freien Fuß. Gegen sie wird ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Einbruchdiebstahls geführt. Die Polizei prüft, ob die beiden auch als Tatverdächtige für andere Einbrüche in Frage kommen. |erf

