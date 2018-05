Polizeipräsidium Westpfalz / Radfahrer bei Unfall verletzt

Radfahrer bei Unfall verletzt

Kaiserslautern - Am Donnerstagmittag kam es gegen 14:00 Uhr in der Lauterstraße zu einem Unfall mit einem Radfahrer. Eine 36-jährige Pkw-Fahrerin wollte von der Straße An der Kalause auf die Lauterstraße nach rechts abbiegen und übersah hierbei einen 49-jährigen Radfahrer. Dieser befuhr zunächst regelwidrig den Gehweg und dann die Busspur entgegen der Fahrtrichtung. Die Pkw-Fahrerin rechnete an dieser Stelle nicht mit einem Radfahrer und es kam zur Kollision. Hierbei stürzte der Radfahrer, erlitt u.a. Schürfwunden und wurde ins Westpfalzklinikum verbracht.

OTS: Polizeipräsidium Westpfalz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117683 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117683.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz

Telefon: 0631-369-1080 E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.